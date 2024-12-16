Ціни на каву встановили абсолютний рекорд: чому дорожчає один з найпопулярніших продуктів

Світовий ринок кави переживає безпрецедентний підйом цін. Найпопулярніший сорт кави, арабіка, побив історичний максимум, що призведе до значного подорожчання кави у магазинах вже на початку наступного року.

Головною причиною такого різкого зростання цін стала несприятлива погода в Бразилії та В'єтнамі, найбільших виробниках кави у світі. Сильна посуха та зливи негативно вплинули на врожайність, що призвело до дефіциту кави на світовому ринку, пише BBC.

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Крім кліматичних змін, на зростання цін вплинув і підвищений попит на каву. Особливо відчутно він зріс у Китаї, де споживання кави за останні десятиліття подвоїлося.

Експерти прогнозують, що ціни на каву продовжать зростати у найближчому майбутньому. Це пов'язано з тим, що кліматичні зміни створюють все більші перешкоди для вирощування кави. Багато традиційних регіонів вирощування кави стають непридатними для цього через підвищення температури та зміну режиму опадів.

Якими будуть ціни на каву

Зростання цін у магазинах. Найближчим часом можна очікувати значного подорожчання кави в магазинах та кав'ярнях.Зменшення асортименту. Деякі сорти кави можуть стати дефіцитними, що призведе до зменшення асортименту в магазинах.Пошук альтернатив. Споживачі можуть почати шукати дешевші альтернативи каві, такі як цикорій або зернові напої.Зміна смакових уподобань. Виробники кави можуть змінювати рецептуру своїх продуктів, щоб зменшити використання дорогої арабіки та збільшити частку дешевшої робусти.

Індекс споживчих цін на каву у грудні 2024. Джерело: index.minfin.com.ua

Рекордне подорожчання кави – це серйозний виклик для світового ринку. Кліматичні зміни та зростаючий попит на каву створюють умови для подальшого зростання цін. Споживачам доведеться адаптуватися до нових реалій і шукати альтернативи традиційній каві.

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