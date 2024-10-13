Новий стрибок цін: які продукти харчування різко здорожчають в Україні

В Україні очікується суттєве подорожчання овочів. Вартість так званого "борщового набору" для українців до кінця року зросте на 30–35% у порівнянні з цінами торік.

Як повідомив UWN Олег Пендзин, представник "Економічного дискусійного клубу", ціни на картоплю зросли через те, що цьогорічний врожай був на 30% меншим у порівнянні з минулим роком, а якість продукції постраждала через посуху та аномальну спеку. Проте основним фактором подорожчання овочів стало зниження доходів українців. Спостерігається зміна харчових звичок — люди відмовляються від м’яса та риби на користь хліба і картоплі. Про це пише OBOZ.UA.

Згідно з офіційними даними Держстату, за рік овочі подорожчали на 36–37%, тоді як ціни на м’ясо залишились стабільними. Крім того, на зростання вартості картоплі впливає імпорт із Польщі та Литви. Це пов'язано з тим, що українські аграрії затримують продаж власного врожаю, очікуючи найвищих цін. У результаті попит на картоплю переважно задовольняється за рахунок імпортної продукції, яка постачається в роздріб.

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В Україні вже значно здорожчала картопля

У жовтні 2024 року ціни на картоплю зросли втричі порівняно з попереднім роком, досягнувши 24-30 грн за кілограм у роздрібних мережах. Основними факторами цього стали зниження врожайності, проблеми з логістикою та сезонні коливання попиту. Про це виданню OBOZ.UA розповіла керівниця маркетингового відділу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович.

За наявною інформацією, середня вартість картоплі на оптовому ринку наразі складає 17,5 грн/кг, що на 169% більше, ніж у цей період минулого року, коли ціна становила лише 6,5 грн/кг. Цьогорічний урожай картоплі значно скоротився через несприятливі погодні умови. Посухи та сильні дощі в різних регіонах України призвели до зменшення врожаю, що стало основною причиною зростання цін. Чим менша пропозиція на ринку, тим вищими стають ціни.

Крім того, війна в Україні призвела до серйозних логістичних проблем у постраждалих регіонах. Труднощі з транспортуванням продукції, зокрема зростання цін на паливо, вплинули на підвищення вартості картоплі в роздрібних магазинах і на ринках. Тетяна Попович відзначила, що вартість картоплі особливо висока у великих містах і промислових регіонах, таких як Київ і Одеса, де попит на овочі значно перевищує середній рівень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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