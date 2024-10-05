Ціни пруть угору: один з продуктів, без якого не звариш борщу, вже подорожчав на 22%

Протягом поточного тижня в Україні суттєво подорожчала капуста. Вартість цього овоча на ринку почала зростати через обмежену пропозицію, що спровокувало цінові стрибки в умовах міжсезонної торгівлі.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, фермери продають білокачанну капусту за ціною від 18 до 25 грн за кілограм (приблизно $0,44-0,60). Це на 22% більше порівняно з кінцем минулого тижня.

За темою: Погодні катаклізми підвищують ціни: пшениця, кава та цукор дорожчають по всьому світу

Широкий діапазон цін пояснюється різною якістю овочів, однак попит на капусту залишається стабільним у всіх цінових категоріях.

Яка ціна капусти зараз. Джерело: index.minfin.com.ua

Причиною зростання вартості є скорочення пропозиції на ринку. Багато фермерів вже завершили продаж середніх сортів капусти, тоді як збір пізніх сортів ще не розпочався. Тим часом високий попит на овочі продовжує підштовхувати ціни вгору.

Наразі капуста коштує в Україні в середньому в 3,3 раза більше, ніж у цей же період минулого року. Аналітики не виключають подальшого підвищення цін на початку наступного тижня через обмежену пропозицію.

Однак, очікується, що вже за кілька тижнів ситуація на ринку стабілізується. Коли на ринок надійде капуста пізніх сортів у великих обсягах, ціни можуть знизитися.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

Також вас може зацікавити, як сильно подорожчали огірки в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!