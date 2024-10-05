Цены прут вверх: один из продуктов, без которого не сваришь борща, уже подорожал на 22%

В течение этой недели в Украине существенно подорожала капуста. Стоимость этого овоща на рынке начала расти из-за ограниченного предложения, что спровоцировало ценовые скачки в условиях межсезонной торговли.

По данным аналитиков проекта EastFruit, фермеры продают белокочанную капусту по цене от 18 до 25 грн за килограмм (приблизительно $0,44-0,60). Это на 22% больше по сравнению с концом минувшей недели.

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Широкий диапазон цен объясняется разным качеством овощей, однако спрос на капусту остается стабильным во всех ценовых категориях.

Какая цена капусты сейчас. Источник: index.minfin.com.ua

Причиной роста стоимости есть сокращение предложения на рынке. Многие фермеры уже завершили продажу средних сортов капусты, в то время как сбор поздних сортов еще не начался. Тем временем высокий спрос на овощи продолжает подталкивать цены вверх.

Пока капуста стоит в Украине в среднем в 3,3 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Аналитики не исключают дальнейшего повышения цен в начале следующей недели из-за ограниченного предложения.

Однако ожидается, что уже через несколько недель ситуация на рынке стабилизируется. Когда на рынок поступит капуста поздних сортов в больших объемах, цены могут снизиться.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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