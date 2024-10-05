Цены прут вверх: один из продуктов, без которого не сваришь борща, уже подорожал на 22%
В течение этой недели в Украине существенно подорожала капуста. Стоимость этого овоща на рынке начала расти из-за ограниченного предложения, что спровоцировало ценовые скачки в условиях межсезонной торговли.
По данным аналитиков проекта EastFruit, фермеры продают белокочанную капусту по цене от 18 до 25 грн за килограмм (приблизительно $0,44-0,60). Это на 22% больше по сравнению с концом минувшей недели.
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Широкий диапазон цен объясняется разным качеством овощей, однако спрос на капусту остается стабильным во всех ценовых категориях.
Причиной роста стоимости есть сокращение предложения на рынке. Многие фермеры уже завершили продажу средних сортов капусты, в то время как сбор поздних сортов еще не начался. Тем временем высокий спрос на овощи продолжает подталкивать цены вверх.
Пока капуста стоит в Украине в среднем в 3,3 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Аналитики не исключают дальнейшего повышения цен в начале следующей недели из-за ограниченного предложения.
Однако ожидается, что уже через несколько недель ситуация на рынке стабилизируется. Когда на рынок поступит капуста поздних сортов в больших объемах, цены могут снизиться.
Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.
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