Неприватизированный земельный участок: имеет ли сосед право претендовать на него

Часто возникают ситуации, когда между соседями портятся отношения из-за обвинений в посягательствах на землю. Однако законодательство четко регулирует вопрос, может ли кто-нибудь присвоить участок, который не был должным образом оформлен.

Юристки Марина Шарапа и Елена Юрец в комментарии для 24 Канала объяснили, что пользоваться земельным участком и вести на нем хозяйственную деятельность можно только при наличии соответствующих правовых оснований. Сертификат на земельную долю (пай) не является документом, подтверждающим право собственности на участок, и не определяет его границ.

Для оформления права собственности необходимо осуществить выделение земельного участка в натуре и заменить сертификат на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Читайте также: Разрешено рубить самосов на собственной земле без бумажного разрешения

Как объясняет юрист, в конце 2024 года срок для оформления права собственности владельцами сертификатов на земельную долю (пай) был продлен до 1 января 2028 года. Если собственник или его наследник не оформит право собственности до указанной даты, то считается, что он отказался от получения земельного участка.

Марина Шарапа подчеркивает, что это положение закреплено в статье 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)".

Ранее мы рассказывали, что произойдет с земельными участками, не переоформленными до 1 января 2025 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!