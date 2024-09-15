Несколько десятков дронов атаковали семь регионов россии: на Смоленщине пожары после работы ПВО (видео)

Министерство обороны россии в воскресенье, 15 сентября, заявило о масштабной атаке беспилотников на ряд областей страны. По их данным, системы ПВО сбили 29 беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Калужской, Ростовской и Смоленской областями.

Власти Смоленской области заявили о пожарах в регионе после атаки беспилотников. Губернатор Василий Анохин написал в соцсетях, что расчеты ПВО сбили якобы два БПЛА над регионом – над Рославльским и Смоленским районами.

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В социальных сетях появились видео, на которых зафиксированы пожары в регионе:

Власти заявляют, что жертв и разрушений в результате инцидента, по предварительной информации, нет.

"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы. В случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб", – написал губернатор Анохин.

Напомним, 14 сентября 20234 на россии были зафиксированы массированные пожары в приграничных областях, где ведутся боевые действия.

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