Пекельні пожежі охопили дві прикордонні області росії, де йдуть бойові дії (відео)

У Курській та Бєлгородській областях росії увечері 14 вересня розгорілися масштабні пожежі. Влада регіонів стверджує, що це сталося після обстрілів.

У Бєлгородській області зафіксовано кілька осередків масштабних пожеж, зокрема у Шебекінському міському окрузі. Через сильне задимлення та обмежену видимість, що виникають через горіння підстилки та хмизу, було ухвалене рішення перекрити рух на трасі Шебекіно, пишуть місцеві ЗМІ.

Також вас зацікавить: Серйозні втрати: на Курщині HIMARS завдав удару по скупченню окупантів поблизу річки Сейм (відео)

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що в окрузі спостерігається велика кількість пожеж. На місці працюють 5 пожежних розрахунків та 6 одиниць техніки від департаменту лісового господарства. "Я дав вказівку виділити додаткову техніку для ліквідації загорянь та відправити добровільні пожежні дружини із сусідніх районів для надання допомоги", – додав він.

Пожежі на Бєлгородщині

У Курській області росії зафіксовано майже 50 осередків пожеж. За даними місцевих рятувальників, найбільша площа загорянь зареєстрована в Совєтському і Горшеченському районах. Губернатор Курської області Олексій Смірнов не коментував ситуацію в регіоні. У соцмережах місцеві публікують відео, на якому можна побачити масштабні загоряння.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій України, які працюють в Курській области рф, на ворожій території здійснили вдалу засідку на російських солдатів, що перебували на позиціях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!