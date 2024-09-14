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Пекельні пожежі охопили дві прикордонні області росії, де йдуть бойові дії (відео)

Билім Олена

Пекельні пожежі охопили дві прикордонні області росії, де йдуть бойові дії (відео)
Що горить на росії 14 вересня

У Курській та Бєлгородській областях росії увечері 14 вересня розгорілися масштабні пожежі. Влада регіонів стверджує, що це сталося після обстрілів.

У Бєлгородській області зафіксовано кілька осередків масштабних пожеж, зокрема у Шебекінському міському окрузі. Через сильне задимлення та обмежену видимість, що виникають через горіння підстилки та хмизу, було ухвалене рішення перекрити рух на трасі Шебекіно, пишуть місцеві ЗМІ.

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Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що в окрузі спостерігається велика кількість пожеж. На місці працюють 5 пожежних розрахунків та 6 одиниць техніки від департаменту лісового господарства. "Я дав вказівку виділити додаткову техніку для ліквідації загорянь та відправити добровільні пожежні дружини із сусідніх районів для надання допомоги", – додав він.

Пекельні пожежі охопили дві прикордонні області росії, де йдуть бойові дії (відео)
Пожежі на Бєлгородщині

У Курській області росії зафіксовано майже 50 осередків пожеж. За даними місцевих рятувальників, найбільша площа загорянь зареєстрована в Совєтському і Горшеченському районах. Губернатор Курської області Олексій Смірнов не коментував ситуацію в регіоні. У соцмережах місцеві публікують відео, на якому можна побачити масштабні загоряння.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій України, які працюють в Курській области рф, на ворожій території здійснили вдалу засідку на російських солдатів, що перебували на позиціях.

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