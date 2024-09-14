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Адские пожары охватили две пограничные области россии, где идут боевые действия (видео)

Былим Елена

Адские пожары охватили две пограничные области россии, где идут боевые действия (видео)
Что горит на россии 14 сентября

В Курской и Белгородской областях России вечером 14 сентября разгорелись масштабные пожары. Власти регионов утверждают, что это произошло после обстрелов.

В Белгородской области зафиксировано несколько очагов масштабных пожаров, в том числе в Шебекинском городском округе. Из-за сильного задымления и ограниченной видимости, возникающих из-за горения подстилки и хвороста, было принято решение перекрыть движение на трассе Шебекино, пишут местные СМИ.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в округе наблюдается большое количество пожаров. На месте работают пять пожарных расчетов и шесть единиц техники от департамента лесного хозяйства. "Я дал указание выделить дополнительную технику для ликвидации возгораний и отправить добровольные пожарные дружины из соседних районов для оказания помощи", – добавил он.

Адские пожары охватили две пограничные области россии, где идут боевые действия (видео)
Пожары на Белгородщине

В Курской области россии зафиксировано около 50 очагов пожаров. По данным местных спасателей, самая большая площадь возгораний зарегистрирована в Советском и Горшеченском районах. Губернатор Курской области Алексей Смирнов не прокомментировал ситуацию в регионе. В соцсетях местные публикуют видео, на котором можно увидеть масштабные возгорания.

Напомним, воины Сил специальных операций Украины, работающих в Курской области РФ, на вражеской территории совершили удачную засаду на находившихся на позициях российских солдат.

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