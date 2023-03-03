Несколько спален, бассейн и спортзал: Лобода продает дом на россии почти за 9 млн долларов (фото)

Украинская певица Светлана Лобода, долгое время до полномасштабного российского вторжения в Украину ездила с гастролями по России, решила избавиться от оставшейся у нее недвижимости в Подмосковье.

Как сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы, объявление о продаже имения Лободы появилось на сайтах нескольких агентств элитной недвижимости. Цена роскошного особняка варьируется от 630 до 650 миллионов рублей (около 9 млн долларов), также его можно арендовать за миллион рублей в месяц.

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Этот дом расположен в охраняемом коттеджном поселке. Он состоит из четырех отдельных построек: основное здание, гостевой коттедж, а также жилое сооружение для персонала и охраны, соединенное с трехместным гаражом. Кроме этого, на участке есть парковка, открытая кухня, беседка, зона для барбекю и сад с прудом, зарыбленным японскими карпами.

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Отмечается, что площадь главного трехэтажного дома составляет 1,4 тысячи квадратных метров. В доме есть четыре спальни, несколько ванных комнат, кухня, холл, две столовые, гостиная с выходом в бассейн, бильярдная с баром, кабинет, библиотека, спортзал и прачечная. К тому же он продается вместе с мебелью.

Ранее российские СМИ сообщали, что в июне 2022 года Лобода переписала свое имение в Подмосковье на охранника, чтобы защитить недвижимость от возможного ареста.

Ранее Лобода вляпалась в скандал с украинским флагом.

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