'Вот коряга, наймите стилиста': подписчики Лободы раскритиковали ее странный наряд

Украинская певица Светлана Лобода выложила в Instagram фото, на котором она позирует в платье красного цвета и странного фасона. К этому платью от дизайнера Magda Butrym знаменитость подобрала короткий черный пиджак и каблуки с прозрачным верхом.

Подписчики Лободы не оценили ее новый наряд, посоветовав нанять стилиста. Некоторые заподозрили, что певица снова беременна.

Вот некоторые из комментариев под фото певицы:

Платье – полное безвкусие.

Наряд бред.

Беременно.

Вы беременны?

Видео дня

Из серии "черти еще и сбоку бантик"...

Безвкусица.

Дайте ей одежду.

Полная хе*ня.

Какая безвкусица.

Люди, увидевшие одежду, но не увидевшие живот, вы просто Боги внимательности

Светулька, ты когда одеваешь наряды вообще видишь?

Или это как из сказки, а король это голый.

Стилисты явно поржали.

Что с одеждой?

Я люблю ваши песни, но платье не красивое, извините.

Лобода не ответила хейтерам, выложив вскоре видео из лифта. Там она тоже была в платье, из-за которого нарвалась на критику. "Поговорим?", – подписала она его на русском языке.

Однако подписчики Лободы продолжили критику ее образа:

Светлана замечательная певица, но наряд действительно неудачный.

Вот коряга.

Между тем некоторые поклонники певицы напомнили, что такое же платье одевала известная певица Рианна. Однако на ней платье выглядело не так шикарно, как на Лободе.

Кстати стоимость платья, которое одела Лобода составляет чуть более 1400 долларов (более 50 тысяч гривен).

Ранее Лобода вляпалась в скандал с украинским флагом.

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