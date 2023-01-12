'От корч, найміть стиліста': підписники Лободи розкритикували її дивний наряд

Українська співачка Світлана Лобода виклала в Instagram фото, на якому вона позує у сукні червоного кольору та дивного фасону. До цієї сукні від дизайнерки Magda Butrym знаменитість підібрала короткий чорний піджак та підбори з прозорим верхом.

Підписники Лободи не оцінили її новий наряд, порадивши найняти стиліста. Деякі запідозрили, що співачка знову вагітна.

Ось деякі з коментарів під фото співачки:

Сукня – повний несмак.

Вбрання марення.

Вагітна.

Ви вагітні?

З серії "чорті що й збоку бантик"...

Відео дня

Несмак.

Дайте їй одяг.

Повна хе*ня.

Який несмак.

Люди, які побачили одяг, але не побачили живіт, ви просто Боги уважності

Світулько, ти коли одягаєш вбрання взагалі бачиш?

Або це як із казки, а король то голий.

Стилісти явно поржали.

Що з одягом?

Я люблю ваші пісні, але сукня не красива, вибачте.

Лобода не відповіла хейтерам, виклавши незабаром відео з ліфта. Там вона також була у сукні, через яку нарвалася на критику. "Поговорим?", – підписала вона його російською мовою.

Проте підписники Лободи продовжили критику її образу:

Світлана чудова співачка, але вбрання справді невдале.

От корч.

Тим часом деякі прихильники співачки нагадали, що таку саму сукню вдягала відома співачка Ріанна. Проте на ній сукня виглядала не так шикарно, як на Лободі.

До речі вартість сукні, яку вдягнула Лобода складає трохи більш як 1400 доларів (понад 50 тисяч гривень).

Раніше Лобода вляпалася у скандал з українським прапором.

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