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Нежный как шарлотка: Как быстро приготовить яблочный пирог из простых ингредиентов

Игорь Романько

Как сделать нежный пирог с яблоками, похожий на шарлотку

Если вы уже устали от традиционного яблочного пирога, у вас есть возможность попробовать отличный рецепт, который обязательно вас поразит. Этот пирог с яблоками и заварным кремом необыкновенно вкусен и легок в приготовлении.

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Этот пирог удивит вас своей нежностью и вкусом благодаря добавлению заварного крема в тесто. Он идеально подходит как для семейных мероприятий, так и для сладкого перекуса, пишет сайт gospodynka. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

Для заварного крема:

  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • 250 мл молока
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 0,5 г ванилина (по желанию)

Для теста:

  • 2 средних яйца
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока комнатной температуры
  • 200 г пшеничной муки
  • 0,5 г ванилина
  • 5 г разрыхлителя (1 ч. ложка)
  • 2 небольших яблока

Приготовление:

Для заварного крема:

  1. В глубокой миске оббиваем яйцо с сахаром, добавляем кукурузный крахмал и молоко.
  2. Смесь ставим на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока она не загустеет. Затем переливаем крем в кондитерский мешок.

Для теста:

  1. В глубокой миске с помощью блендера оббиваем яйца с сахаром. Добавляем молоко и перемешиваем до однородности.
  2. К полученной смеси добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем.
  3. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на мелкие кусочки, затем добавляем к тесту.
  4. Для приготовления пирога в форме перед тем, как разливать тесто, рекомендуем использовать пергаментную бумагу.
  5. Равномерно разливаем тесто с яблоками в подготовленную форму.
  6. Из кондитерского мешка с заварным кремом создаем на тесте рисунок или сеточку из крема.
  7. Перед тем как ставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, пирог, рекомендуем посыпать сахарной пудрой.
  8. Пирог ставим в духовку на 30 минут.
  9. Готовый пирог удаляем из духовки, украшаем по желанию и наслаждаемся вкусом!

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