Никогда не прикасайтесь и даже не подходите: чем опасное растение борщевик и какой вред может принести

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) является многолетним растением из семейства зонтичных (Apiaceae). Особенностью этого растения являются его огромные размеры, быстрота роста и наличие ядовитого сока.

Основная проблема, связанная с сосновским борщевиком, заключается в том, что она является агрессивным инвазивным растением, способным к быстрому распространению и образованию густого покрова. Она конкурирует с местными растениями, заглушая их рост и распространяясь на большие площади. Это может приводить к деградации природных экосистем и снижению биоразнообразия.

Видео дня

Кроме того, борщевик производит фурокумарины (класс кислородсодержащих гетероциклических соединений) – ядовитые вещества, содержащиеся в соке, стеблях и листьях. Контакт с этим соком может вызвать фотодерматит – воспаление кожи, которое проявляется образованием волдырей, ожогов и покраснения. При попадании сока в глаза могут возникать серьезные осложнения со зрением.

Читайте также: Ученые показали уникальное растение, которое становится мясоидным "под настроение" (фото)

Поэтому рекомендуется воздерживаться от срыва борщевика без защитного снаряжения, поскольку контакт с растением может представлять опасность для человека. Для борьбы с этим инвазивным растением необходимо использовать специальные методы и меры, направленные на его удаление и уничтожение.

Если вы получили контакт с соком борщевика на коже, важно действовать быстро, чтобы снизить возможные последствия.

Вот несколько шагов, которые нужно предпринять срочно:

Попытайтесь поскорее удалить сок из кожи. Для этого можно использовать влажную тряпку, мягкую ткань или салфетку. Не растирайте и не нажимайте на "заряженную" область, поскольку это может привести к распространению яда.

Осторожно промойте кожу водой минут 15-20 минут. Важно делать это под проточной водой, чтобы смыть отравляющие вещества с кожи. Избегайте использования горячей воды, поскольку она может увеличить всасывание яда.

Избегайте солнца: после промывки защищайте загрязненную область от прямого солнечного света в течение нескольких дней. Ядовитые вещества, содержащиеся в соке борщевика, могут вызвать фотодерматит, поэтому экспозиция к солнечным лучам может ухудшить состояние кожи.

Применяйте холод: уложите холодный компресс или лед на поврежденную кожу. Это поможет уменьшить раздражение кожи и снизить возможность развития воспаления.

Обратитесь к врачу: если вы чувствуете серьезные симптомы, такие как сильный зуд, опухлость, волдыри или болезненность, рекомендуется обратиться к врачу или получить консультацию дерматолога. Они смогут оказать вам соответствующую медицинскую помощь и посоветовать о дальнейшей терапии.

Важно помнить, что борщевик содержит ядовитые вещества, поэтому лучше избегать контакта с этим растением и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить нежелательное воздействие на здоровье.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!