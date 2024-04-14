Ночная атака Ирана на Израиль: было запущено более 300 ракет и беспилотников, Нетаньяху готовит ответ (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 14 апреля, был осуществлен обстрел Израиля со стороны Ирана. Они запустили более трехсот ракет и БПЛА.

Согласно информации, опубликованной The New York Times и заявлениям представителей ЦАХАЛ и израильских чиновников, Иран выпустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет. Основная часть огневого удара была нанесена с территории Ирана, однако некоторые запуски были осуществлены также из Ирака и Йемена. Кроме того, Иран использовал 110 ракет класса "земля-земля" для атаки.

Контр-адмирал Израиля Даниэль Хагари, который является основным представителем военных, сообщил об успешном перехвате большинства вражеских объектов в воздухе, отметив, что этот показатель составляет примерно 99%. Он также отметил, что аэрокосмическая база Неватим, расположенная в пустыне Негев на южном краю страны, получила лишь легкие повреждения и продолжает свою работу.

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По словам Хагари, большую часть ракет перехватила противоракетная оборона Arrow.

Министр обороны Израиля, Йоав Галлант, выступил с речью утром, предупреждая, что конфликт с Ираном до сих пор не решен.

В течение ночи в Медицинский центр Сорока, что на юге Израиля, были доставлены 12 человек. Среди них – семилетняя девочка, которая получила серьезные травмы от осколков взрыва. После хирургического вмешательства она сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Другим восьми лицам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными ранениями от осколков. Три человека госпитализированы из-за стрессовых состояний.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал иранскую атаку, пообещав народу страны, что "вместе мы победим". Об этом он написал в X (Twitter).

"Мы перехватили, мы сдержали. Вместе мы победим", – подчеркнул Нетаньяху.

13 апреля иранский спецназ захватил израильский контейнеровоз в Персидском заливе, а уже ближе к ночи Иран запустил "шахеды".

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