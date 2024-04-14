Нічна атака Ірану на Ізраїль: було запущено понад 300 ракет і безпілотників, Нетаньягу готує відповідь (фото, відео)

В ніч на неділю, 14 квітня, було здійснено обстріл Ізраїлю з боку Ірану. Вони запустили понад триста ракет та БПЛА.

Згідно з інформацією, опублікованою The New York Times та заявами представників ЦАХАЛ та ізраїльських урядовців, Іран випустив 185 безпілотників та 36 крилатих ракет. Основна частина вогневого удару була завдана з території Ірану, проте деякі запуски були здійснені також з Іраку та Ємену. Крім того, Іран використав 110 ракет класу "земля-земля" для атаки.

Контр-адмірал Ізраїлю Даніель Хагарі, який є основним представником військових, повідомив про успішне перехоплення більшості ворожих об’єктів у повітрі, зазначивши, що цей показник складає приблизно 99%. Він також зазначив, що аерокосмічна база Неватім, розташована в пустелі Негев на південному краю країни, зазнала лише легких пошкоджень і продовжує свою роботу.

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За словами Хагарі, більшу частину ракет перехопила протиракетна оборона Arrow.

Міністр оборони Ізраїлю, Йоав Галлант, виступив з промовою вранці, попереджаючи, що конфлікт з Іраном досі не вирішений.

Протягом ночі до Медичного центру Сорока, що на півдні Ізраїлю, було доставлено 12 осіб. Серед них – семирічна дівчинка, яка отримала серйозні травми від осколків вибуху. Після хірургічного втручання вона зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Іншим восьми особам було надано медичну допомогу у зв’язку з незначними пораненнями від осколків. Трьох людей госпіталізовано через стресові стани.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше прокоментував іранську атаку, пообіцявши народу країни, що "разом ми переможемо". Про це він написав у X (Twitter).

"Ми перехопили, ми стримали. Разом ми переможемо", – наголосив Нетаньягу.

13 квітня іранський спецназ захопив ізраїльський контейнеровоз у Перській затоці, а вже ближче що до ночі Іран запустив "шахеди".

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