Нормы назначения субсидий обновились: о чем идет речь

Правительство Украины ввело новые правила начисления социальной помощи, существенно изменив подход к определению права на субсидии. Министерство социальной политики сообщило о важных корректировках в системе социальной защиты населения.

Раньше любая разовая покупка стоимостью более 50 тысяч гривен автоматически лишала семью права на субсидию. Теперь этот порог увеличен до 100 тысяч гривен, что значительно расширяет возможности получения социальной помощи. Об этом пишет ТСН.

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Особое внимание уделено вопросу приобретения генераторов. Правительство приняло решение, что покупка генерирующих установок для производства электроэнергии стоимостью до 150 тысяч гривен или единовременный платеж по кредиту на такой приобретенный не будут влиять на право получения субсидии.

Дополнительно, Минсоцполитики разъяснило порядок начисления помощи в условиях нестабильного электроснабжения. Если семья потребляет меньше электроэнергии из-за аварийных или плановых отключений, размер субсидии останется неизменным.

Эти изменения призваны поддержать украинские семьи в сложных экономических условиях, придавая больше гибкости при получении социальной помощи.

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