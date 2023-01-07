Ноутбук завис и не реагирует: специалисты посоветовали несколько способов, чтобы привести гаджет в чувство

Ситуации, когда завис ноутбук и не реагирует ни на какие ваши действия, встречаются довольно часто. Эта проблема может возникнуть даже на современных и мощных гаджетах.

Специалисты говорят, что часто проблемой зависания может быть слишком большое количество открытых приложений. Сразу перезагружать гаджет не следует, чтобы не спровоцировать поломку жесткого диска, сбой в приложениях или потерю несохраненных данных.

Для начала попытайтесь открыть "Диспетчер задач" – это можно сделать с помощью одновременного нажатия клавиш Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+Shift+Esc. Диспетчер задач должен контролировать текущее состояние системы и управление запущенными программами.

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Затем в "Диспетчере" нужно найти программу, рядом с которой стоит отметка "Не отвечает". Если вы нашли такую программу, наведите на это поле курсор и щелкните правой кнопкой мыши пункт "Снять задачу". Обычно после этого компьютер приходит в норму.

Если "зависших" программ нет в списке, попробуйте открыть вкладку "Процессы" и найти, какая из запущенных программ тормозит загрузку процессора и работу оперативной памяти. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши на процессе и выбрать "Подробно", затем "Завершить процесс".

Если при зависшем ноутбуке вам не удалось открыть "Диспетчер задач", можно прибегнуть к принудительной перезагрузке.

Это можно сделать следующими действиями:

Нажмите и удерживайте кнопку питания. Она обычно находится в верхней части клавиатуры, слева или справа. Реже – сбоку рядом с дисководом и входами для подключения устройств.

Используйте клавиши ALT+F4. После нажатия этого сочетания клавиш должно появиться меню с вариантами – завершение работы, перезагрузка, режим ожидания, спящий режим.

Использовать командную строку – нажмите Win+R. В открывшемся окне введите cmd.exe. В следующем окне на черном фоне напишите shutdown/r, нажмите Enter.

Если мышка не работает, с помощью клавиатуры можно перемещаться между кнопками интерфейса – для этого есть клавиша Tab. Действия подтверждаются нажатием клавиши Enter.

Если ноутбук не выключается даже при удержании кнопки питания, можно снять аккумулятор с ноутбука. Для этого нужно сначала отсоединить электрический шнур от ноутбука, перевернуть его, извлечь аккумулятор. Если батарея ноутбука находится в труднодоступных местах, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Какие проблемы могут быть причиной зависания гаджета:

Вирусы – регулярно проверяйте ноутбук, используя антивирусные программы с ежедневно обновляемыми базами. Не выключайте стандартный защитник Windows. Ничего не загружайте из подозрительных ресурсов.

Недостаточно места на диске – системный диск должен быть свободен хотя бы на 30%, чтобы операционная система работала стабильно. Регулярно удаляйте неиспользуемые программы.

Устаревшее оборудование уже не тянет современный софт и игры.

Проблемы процессора – недостаточное охлаждение, запуск слишком мощных программ, пыль внутри корпуса.

Многие программы, запущенные в фоновом режиме – всегда закрывайте приложения, которыми вы не пользуетесь.

Программные конфликты – постоянно зависающая программа может "конфликтировать" с системой или другими программами.

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