Новая Skoda Elroq получит специальную отделку из использованных бутылок, старой одежды и рыболовных сеток (фото)

Чешская автопроизводственная компания Skoda расширяет свою линейку электромобилей и готовится представить новый компактный кроссовер Elroq. Эта модель обещает стать более доступной альтернативой популярному Enyaq и привлечь внимание покупателей, ищущих современный и экологически чистый транспорт.

Одной из ключевых особенностей нового Elroq является его интерьер, выполненный из экологически чистых материалов. Речь идет о материалах Recytitan и Technofil, сообщает skoda-storyboard.com. Skoda впервые использовала в производстве салона переработанные пластиковые бутылки, рыболовные сетки и даже одежду.

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Skoda Enyaq. Источник: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Источник: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Источник: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Источник: skoda-storyboard.com

Кроме того, модель получила современный дизайн с 13-дюймовым мультимедийным экраном и цифровой приборной панелью.

Elroq будет доступен с разными вариантами силовых установок и емкостей батарей, что позволит каждому клиенту выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими потребностями. По заявлению производителя, максимальный запас хода на одном заряде может достигать 560 километров.

Модель построена на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, являющейся гарантией высокого качества и надежности. Кроме того, Elroq получит широкий спектр электронных помощников, обеспечивающих безопасность и комфорт во время движения.

Официальная премьера Skoda Elroq состоится до конца этого года. Этот кроссовер станет еще одним шагом компании в направлении электрификации модельного ряда и завоюет сердца поклонников современных технологий и экологически чистого транспорта.

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