rus
Українська
Здоровье

Новое исследование врачей показывает, что фруктоза является причиной ожирения

Игорь Романько

Ученые обнаружили, что фруктоза является причиной ожирения

Фруктоза, согласно новым исследованиям, оказывается губительным компонентом, побуждающим много людей к ожирению. Несмотря на то, что фруктоза не является самым большим источником калорий, она может побуждать к перееданию большого количества жирной пищи, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.

Читайте также: Почему стоять в планке более 10 секунд – бессмысленно

Основные выводы исследования, проведенного врачом Ричардом Джонсоном на медицинском кампусе Университета Колорадо в Аншутке, показывают, что решение по похудению может не ограничиваться выбором между отказом от углеводов или жиров, но предполагать ответственное уменьшение обоих, пишет Sciense Alert. К сожалению, наличие большого количества фруктозы в рационе не делает эту задачу простой.

Фруктоза – это тип сахара, естественно находящийся в плодах. Потребление ежедневных доз фруктозы из плодов, таких как яблоки, бананы и апельсины, безопасно. Организм также производит небольшое количество фруктозы из углеводов, таких как глюкоза, а также потребление сладкой пищи.

Но добавление большого количества фруктозы к продуктам, таким как сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, может привести к чрезмерному потреблению, часто без осознания.

Исследование Джонсона и его коллег показало, что обработка фруктозы организмом приводит к снижению уровня аденозинтрифосфата (АТФ), который снабжает энергией для клеточных процессов. Когда уровень АТФ падает, организм сигнализирует, что требуется больше топлива, что приводит к ощущению голода и переедания.

Исследователи называют это гипотезой выживания на основе фруктозы, объясняющей, как фруктоза может объединить разные теории ожирения, включая потребление жиров и углеводов.

"Эта гипотеза выживания на основе фруктозы становится объединяющим звеном для разных теорий ожирения, и она объединяет разные аспекты эпидемии ожирения", - заметил Джонсон. "Фруктоза делает наш метаболизм менее активным и ведет к потере контроля за аппетитом, но жирная пища становится основным источником калорий, что приводит к набору веса".

Этот механизм активируется даже когда в организме есть запасы жира. Фруктоза переключает организм в режим низкой мощности и мешает использовать эти резервы.

Хотя исследования по воздействию фруктозы на организм еще продолжаются, они расширяют наше понимание причин ожирения и важности здорового потребления.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Здоровье