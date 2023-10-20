Нове дослідження лікарів показує, що фруктоза є причиною ожиріння

Фруктоза, згідно з новими дослідженнями, виявляється згубним компонентом, який спонукає багато людей до ожиріння. Попри те, що фруктоза не є найбільшим джерелом калорій, вона може спонукати до переїдання великої кількості жирної їжі, що в результаті призводить до надмірного споживання їжі.

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Основні висновки дослідження, проведеного лікарем Річардом Джонсоном на медичному кампусі Університету Колорадо в Аншутці, показують, що рішення щодо схуднення може не обмежуватися вибором між відмовою від вуглеводів чи жирів, але передбачати відповідальне зменшення обох, пише Sciense Alert. На жаль, наявність великої кількості фруктози у раціоні не робить це завдання простим.

Фруктоза – це тип цукру, природно знаходиться в плодах. Споживання щоденних доз фруктози з плодів, таких як яблука, банани та апельсини, є безпечним. Організм також виробляє невелику кількість фруктози з вуглеводів, таких як глюкоза, а також зі споживання солодкої їжі.

Але додавання великої кількості фруктози до продуктів, таких як цукор і кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, може призвести до її надмірного споживання, часто без усвідомлення.

Дослідження Джонсона та його колег показало, що обробка фруктози організмом спричинює зниження рівня аденозинтрифосфату (АТФ), який постачає енергію для клітинних процесів. Коли рівень АТФ падає, організм сигналізує, що потрібно більше палива, і це призводить до відчуття голоду та переїдання.

Дослідники називають це гіпотезою виживання на основі фруктози, яка пояснює, як фруктоза може об'єднати різні теорії ожиріння, включаючи споживання жирів та вуглеводів.

"Ця гіпотеза виживання на основі фруктози стає об'єднуючою ланкою для різних теорій ожиріння, і вона об'єднує різні аспекти епідемії ожиріння", зауважив Джонсон. "Фруктоза робить наш метаболізм менш активним і веде до втрати контролю над апетитом, але жирна їжа стає основним джерелом калорій, що призводить до набору ваги".

Цей механізм активується, навіть коли в організмі є запаси жиру. Фруктоза переключає організм в режим низької потужності і заважає йому використовувати ці резерви.

Хоча дослідження щодо впливу фруктози на організм ще тривають, вони розширюють наше розуміння причин ожиріння та важливість здорового споживання.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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