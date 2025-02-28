Новые штрафы для ФЛП с 1 марта: за какие нарушения будут наказывать украинских предпринимателей

С 1 марта 2025 года в Украине начнут действовать новые штрафные санкции для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Они могут привести к серьезным финансовым затратам.

ФЛП стоит тщательно следить за соблюдением законодательных норм, поскольку за различные нарушения предусмотрены серьезные наказания. Команда UAportal предлагает рассмотреть, за что именно могут наложить штрафные санкции и какие суммы придется уплатить украинским предпринимателям.

Новые штрафы для ФЛП в марте 2025 года

отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 грн;

несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 до 34 000 грн;

ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП - штраф от 17 000 до 85 000 грн;

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неоформление наемных работников – от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений);

недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 грн;

выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу с 1 марта);

отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Напомним, ранее мы рассказывали важную информацию для ФЛП, планирующих закрываться в 2025 году.

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