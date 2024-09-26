Новые тарифы на электроэнергию с 1 октября: кого из украинцев это коснется

С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию уменьшится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но это касается только отдельной категории потребителей. Льгота распространяется на украинцев, которые используют электроэнергию для отопления (имеют соответствующий проект и установлен электрический котел).

Об этом говорится в постановлении Кабмина №632. Стоит отметить, что общий тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн. за 1 кВтч . Однако для тех, кто имеет электроотопление (с утвержденным проектом, а не обычным электрообогревателем), действует пониженный тариф на первые 2 тыс. кВтч в месяц – 2,64 грн за 1 кВт*ч.

Следует отметить, что такой тариф действует для украинцев исключительно в отопительный сезон, то есть с 1 октября по 30 апреля. Это означает, что уже со следующего месяца и до мая вы будете иметь право на пониженный тариф, даже если в октябре отопление не будете использовать.

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Еще одна категория потребителей со льготным тарифом

Тариф для пользователей двухзонных счетчиков

Владельцы двухзонных счетчиков имеют возможность пользоваться двумя разными тарифами: дневным и ночным. Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и соответствует стандартному – 4,32 грн. за 1 кВтч . Ночной тариф, действующий с 23:00 до 7:00, предлагает существенную скидку – вдвое дешевле: 2,16 грн/кВт час, поскольку применяется коэффициент 0,5.

Тариф для пользователей трехзонных счетчиков

Для владельцев трехзонных счетчиков действуют три тарифа. В пиковые часы стоимость электроэнергии растет:

Ночной тариф (23:00–07:00) – 1,728 грн за 1 кВт*ч;

Полупиковый тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) - 4,34 грн за 1 кВт*ч;

Пиковый тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за 1 кВт*ч.

Ранее мы рассказывали, изменится ли тариф на электроэнергию в Украине до конца 2024 года.

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