Кабмин утвердил тарифы на газ до следующего года: сколько придется платить

Кабинет Министров продлил до 30 апреля 2025 года действие специальных обязанностей по льготным поставкам газа для теплокоммунэнерго, населения, операторов газораспределительных сетей и производителей электроэнергии.

Это решение было принято правительством на заседании 23 августа, сообщили в НАК "Нафтогаз Украины". Об этом пишет ТСН.

"Украину впереди ожидает сложная зима. В этих условиях ключевая задача группы "Нафтогаз" - дать украинцам и украинскому бизнесу определенную стабильность и предсказуемость в течение следующего отопительного сезона. Газ на сегодня является основным гарантированным источником энергии. Поэтому, мы как крупнейшая национальная энергетическая компания Украины и добытчик газа, будем продолжать быть опорой для украинцев в эти сложные времена", – отметил руководитель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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Эти тарифы будут оставаться неизменными до завершения следующего отопительного сезона:

стоимость кубометра газа для населения составит 7,96 грн с НДС;

для производства тепловой энергии для населения цена будет 7,42 грн;

для бюджетных учреждений, производящих тепловую энергию, тариф составит 16,39 грн;

производство электроэнергии в конденсационном цикле обойдется в 10,5 грн;

производство электроэнергии в теплофикационном цикле будет стоить 16,5 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как избежать переплаты за газ.

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