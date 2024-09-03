Кабмін затвердив тарифи на газ до наступного року: скільки доведеться платити

Кабінет Міністрів продовжив до 30 квітня 2025 року дію спеціальних обов’язків з пільгового постачання газу для теплокомуненерго, населення, операторів газорозподільних мереж та виробників електроенергії.

Це рішення було прийнято урядом на засіданні 23 серпня, повідомили в НАК "Нафтогаз Україна". Про це пише ТСН.

"Україну попереду очікує складна зима. У цих умовах ключова задача групи "Нафтогаз" - дати українцям та українському бізнесу певну стабільність та передбачуваність протягом наступного опалювального сезону. Газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож, ми як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватимемо бути опорою для українців у ці складні часи", – зазначив керівник правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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Ці тарифи залишатимуться незмінними до завершення наступного опалювального сезону:

вартість кубометра газу для населення становитиме 7,96 грн з ПДВ;

для виробництва теплової енергії для населення ціна буде 7,42 грн;

для бюджетних установ, що виробляють теплову енергію, тариф складе 16,39 грн;

виробництво електроенергії у конденсаційному циклі обійдеться у 10,5 грн;

виробництво електроенергії у теплофікаційному циклі коштуватиме 16,5 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути переплати за газ.

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