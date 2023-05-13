Новый 'прилет' по Луганску: россияне заявили о попадании в здание с оккупантами (видео)

Утром 13 мая в Луганске раздались взрывы, после чего над городом поднялся столб дыма. Местные паблики утверждают, что произошло попадание в Луганскую академию внутренних дел, где могли быть размещены российские оккупационные войска.

В соцсетях российские пропагандисты пишут, что под удар в поселке Юбилейный (под Луганском) попало здание бывшей академии МВД. Она вроде бы использовалась для размещения российских военных и боевиков "ЛНР".

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"Появляются новые кадры из Луганска – над местом взрыва поднимается черный дым. В результате взрыва в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах. О пострадавших до сих пор не сообщается. До взрыва в городе раздалась воздушная тревога", – пишут местные чиновники.

Кроме того, так называемые российские "военкоры" заявили, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, которые Украина на днях получила на вооружение.

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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