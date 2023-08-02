Новый вид бычьих акул обнаружили у побережья Австралии (фото)

У побережья Австралии заметили новый вид разнозубых (бычьих) акул. Им дали название Heterodontus marshallae (раскрашенная роговая акула).

Как отмечает издание Reefbuilders, этот вид акул по сравнению с другими имеет меньшие размеры (до 60 см), более медленный и пытается находиться там, где большая глубина. Там они питаются морскими ежами, крабами, креветками, моллюсками.

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Исследователи обнаружили шесть взрослых особей Heterodontus marshallae и одно яйцо. Считается, что эти акулы принадлежат к виду акул, которые появились еще в юрские сутки, а это около 175 миллионов лет назад.

Напомним, жителям Австралии и туристам советуют держаться подальше от океана. Акулы начали массово охотиться на отдыхающих и серфингистов.

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