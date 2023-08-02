Новий вид бичачих акул знайшли біля узбережжя Австралії (фото)

Біля узбережжя Австралії помітили новий вид різнозубих (бичачих) акул. Їм дали назву Heterodontus marshallae (розфарбована рогова акула).

Як зазначає видання Reefbuilders, цей вид акул порівняно з іншими має менші розміри (до 60 см), більш повільний та намагається перебувати там, де більша глибина. Там вони харчуються морськими їжаками, крабами, креветками, молюсками.

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Дослідники знайшли шість дорослих особин Heterodontus marshallae та одне яйце. Вважається, що ці акули належать до виду різнозубих акул, які з'явилися ще в юрську добу, а це близько 175 мільйонів років тому.

Нагадаємо, мешканцям Австралії та туристам радять триматися якомога далі від океану. Акули почали масово полювати на відпочивальників та серфінгістів.

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