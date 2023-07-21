Нужна всего одна специя: Как защитить растения от жуков

Энтузиасты садоводства всегда ищут безопасные способы борьбы с вредителями, чтобы не наносить вред полезным опылителям и сохранить урожай. Один из пользователей TikTok, Армен Адамян, известный своим блогом о лайфхаках из садоводства, поделился интересным вирусным лайфхаком.

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Согласно его совету, спасительное средство можно найти на кухне или купить в любом супермаркете – это обычная молотая корица. Оказывается, что корица не только отпугивает насекомых, но и животных. Чтобы защитить растения, блоггер рекомендует просто посыпать вокруг них небольшое количество молотой корицы.

Аромат корицы создает неприятные ароматы для многих живых существ, и именно это обеспечивает ее свойства как эффективного средства защиты. Насекомые избегают растения, обработанного корицей, а также этот аромат не понравится грызунам и другим животным.

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Для максимального эффекта блоггер рекомендует смешать одну столовую ложку молотой корицы с водой в чашке или пульверизаторе. Эта жидкость может быть использована для поливки растений, а также для опрыскивания листьев, которые помогут отбить вредителей и защитить растения от грибковых поражений.

Кроме того, по словам Армена Адамяна, использование корицы, таким образом, может способствовать стимулированию роста рассады и молодых растений. Он рекомендует добавлять корицу в почву или смешивать ее с водой для опрыскивания.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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