Нужно ли разрешение от ТЦК для пересечения границы лицам с III группой инвалидности

Лицо с III группой инвалидности имеет право беспрепятственно пересекать границу Украины. Для этого ему не требуется разрешение от ТЦК и СП.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на сервисе "Юристы. UA".

В случае объявления чрезвычайного или военного положения в стране, они могут выезжать за границу. Для этого необходимо иметь при себе один из документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, согласно определенным нормам законодательства.

Правозащитник ответил на вопрос пользователя относительно отсрочки, которую он получил на год из-за наличия третьей группы инвалидности, а также какие документы необходимы для выезда за границу.

"Разрешение от ТЦК для пересечения границы в вашем случае законодательством не предусмотрено. Ваших документов вполне достаточно", – пояснил адвокат.

Напомним, ранее подполковник ВСУ назвал необходимые шаги, позволяющие ликвидировать ТЦК в Украине.

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