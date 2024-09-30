Чи можуть ТЦК залишитись в минулому: підполковник ЗСУ назвав необхідні кроки

Демобілізація в Україні залежить від ефективності мобілізаційних дій і, здійснивши кілька кроків, можливо буде розпустити Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це в етері "Апостроф TV" заявив підполковник, старший офіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар. "Це взаємопов'язані судини. Якщо ви не налагодите чесний діалог із суспільством по мобілізації, ви не можете говорити про демобілізацію. Оскільки вам просто не буде чим замінити цих людей. Якщо ми сформуємо у питанні мобілізації чесну історію, коли командири зможуть напряму забирати до себе людей, а потім відправляти їх на базову воєнну підготовку. Також, – запровадити систему з переходами, коли командир не може тебе не відпустити, якщо на тебе прийшло відношення з іншої військової частини", – зазначив він.

Офіцер вважає, що це відразу вирішить проблему з мобілізацією. Він також зазначив, що питання демобілізації в Україні буде розв'язане тільки тоді, коли діючі військові частини будуть укомплектовані особовим складом.

"Поки що це питання якісно – наголошую, не чисельно, а якісно не вирішено. Люди, які зараз йдуть у ТЦК, вони потрапляють у невідомість. Ця невідомість лякає настільки, що люди навіть готові покидати межі країни", – каже він.

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На думку Кишкаря, держава провалила ще один важливий крок – комунікацію з українцями за кордоном. "Я знаю на практичній основі, скільки людей у Чехії перебуває. Це сотні людей, готові прийти до війська. Але в чесну історію. Коли знають, хто командир, яку посаду будуть обіймати, які від неї вимагаються навички", – зазначив Кишкар.

Третій крок, на думку військового, полягає в тому, щоб розширювати кількість та масштаби міжнародних або інтернаціональних підрозділів.

"Моє креативне мислення дозволяє креативно говорити, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему. Вони вам просто не будуть потрібні", – резюмував військовий.

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