Нужно ли украинцам платить за доставку газа в августе

В Украине почти всем потребителям газа необходимо платить за его транспортировку. Тарифы в августе варьируются от 0,38 до 2,39 гривен за каждый кубометр потребленного газа. Стоимость доставки может меняться в зависимости от области проживания.

Также следует помнить, что в густонаселенных регионах тарифы на транспортировку газа обычно ниже. Окончательная стоимость, которую потребители платят за доставку газа, зависит от того, в какой части страны они живут. Об этом пишет 24 канал.

Кому можно не платить за доставку газа?

Граждане, которые не пользуются услугами газоснабжения, имеют право не оплачивать стоимость его транспортировки. Впрочем, счета за эту услугу все равно приходят, ведь они на данный момент имеют подключение к системе газоснабжения. Чтобы не получать вышеупомянутые счета, таким лицам необходимо аннулировать соглашение с поставщиком газа, что приведет к полному отключению потребителя от общей сети.

Напомним, ранее Нацбанк спрогнозировал, когда вырастут тарифы на газ и отопление.

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