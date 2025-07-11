Облачно с прояснениями и до 35 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 12 июля

В субботу, 12 июля, на территории Украины ожидается постепенное прекращение похолодания, прежде всего, в западных и северных регионах. На западе страны ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ночью воздух охладится до +12…+14 градусов, днем температура поднимется до +23…+25.

В северных областях синоптики также прогнозируют переменную облачность с возможными грозовыми дождями, хотя местами без осадков. Температура ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем от +23 до +26. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Центральная часть страны обойдется без дождей. Здесь будет сухо, облачность переменная. Ночью столбики термометров покажут +15…+18 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+30.

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На юге страны преимущественно сухо, хотя иногда возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит +18…+20 градусов, а днем от +28 до +31.

В восточных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, однако отдельные районы останутся без осадков. Ночью температура будет колебаться между +18 и +24 градусами, днем воздух прогреется до +30…+35.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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