Общественный транспорт в 2025: где украинцам придется заплатить за поездку больше всего

Миллионы украинцев не владеют собственными автомобилями, поэтому общественный транспорт остается основным способом быстро и экономно добраться до нужного места, особенно в больших городах. Цена проезда может варьироваться в зависимости от региона и в некоторых городах она уже не кажется доступной.

О том, в каких городах Украины пассажиры платят больше всего за проезд в общественном транспорте в 2025 году, сообщает Новости.LIVE.

Где самый дорогой общественный транспорт в Украине

Самый дорогой проезд наблюдается во Львове, где при оплате наличными стоимость поездки составляет 25 гривен. Однако для безналичных платежей цена значительно ниже. В Сумах на отдельных маршрутах проезд достигает 21 гривны. В Одессе и Днепре максимальная стоимость проезда в автобусе – 20 гривен.

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Сколько платят за проезд в других областных центрах

В остальных крупных городах цена проезда тоже остается высокой, хотя и ниже по сравнению с топовыми городами. В 2025 году пассажиры в других областных центрах будут платить:

Николаев – до 20 грн (в зависимости от вида транспорта).

Винница – 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы).

Житомир – 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта).

Тернополь – 12-15 грн (в зависимости от типа билета).

Черкассы – 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы).

Черновцы – 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы).

Ивано-Франковск – 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты).

Запорожье – 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки).

Полтава – 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы).

Киев – 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт).

Ровно – 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы).

Хмельницкий – 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта).

Кропивницкий – 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы).

Ужгород – 15 грн.

Херсон – 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки).

Харьков – бесплатно (на период войны).

Административные функции для Донецка и Луганска временно перемещены в другие города из-за оккупации.

Ранее мы рассказывали о льготных местах в маршрутках и что изменится в 2025 году.

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