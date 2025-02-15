Общественный транспорт в 2025: где украинцам придется заплатить за поездку больше всего
Миллионы украинцев не владеют собственными автомобилями, поэтому общественный транспорт остается основным способом быстро и экономно добраться до нужного места, особенно в больших городах. Цена проезда может варьироваться в зависимости от региона и в некоторых городах она уже не кажется доступной.
О том, в каких городах Украины пассажиры платят больше всего за проезд в общественном транспорте в 2025 году, сообщает Новости.LIVE.
Где самый дорогой общественный транспорт в Украине
Самый дорогой проезд наблюдается во Львове, где при оплате наличными стоимость поездки составляет 25 гривен. Однако для безналичных платежей цена значительно ниже. В Сумах на отдельных маршрутах проезд достигает 21 гривны. В Одессе и Днепре максимальная стоимость проезда в автобусе – 20 гривен.
Читайте также: Льготы для пенсионеров: в каком транспорте можно ездить бесплатно
Сколько платят за проезд в других областных центрах
В остальных крупных городах цена проезда тоже остается высокой, хотя и ниже по сравнению с топовыми городами. В 2025 году пассажиры в других областных центрах будут платить:
- Николаев – до 20 грн (в зависимости от вида транспорта).
- Винница – 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы).
- Житомир – 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта).
- Тернополь – 12-15 грн (в зависимости от типа билета).
- Черкассы – 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы).
- Черновцы – 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы).
- Ивано-Франковск – 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты).
- Запорожье – 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки).
- Полтава – 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы).
- Киев – 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт).
- Ровно – 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы).
- Хмельницкий – 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта).
- Кропивницкий – 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы).
- Ужгород – 15 грн.
- Херсон – 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки).
- Харьков – бесплатно (на период войны).
Административные функции для Донецка и Луганска временно перемещены в другие города из-за оккупации.
Ранее мы рассказывали о льготных местах в маршрутках и что изменится в 2025 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!