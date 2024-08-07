Обязательно ли мужчинам с инвалидностью, которые находятся за границей, ехать в Украину для продления отсрочки

Вопрос отсрочки от призыва для мужчин с инвалидностью во время мобилизации в Украине вызывает множество вопросов, особенно у тех, кто находится за границей. Юрист Дмитрий Франчук разъяснил ключевые аспекты этой ситуации. Об этом пишет УНИАН.

Продолжение отсрочки за пределами Украины обычно невозможно, но существуют исключения:

- наличие международного соглашения между Украиной и страной пребывания по военному учету.

- присутствие представительства украинского ТЦК и СП в стране пребывания.

- возможность дистанционного оформления документов через электронные сервисы или по доверенности.

Для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления необходимых документов обычно требуется личное присутствие в ТЦК и СП по месту регистрации в Украине. Если возврат невозможен, рекомендуется обратиться в украинское консульство или посольство в стране пребывания.

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Последствия невозобновления отсрочки могут быть серьезными:

- Административная ответственность: возможные штрафы и другие взыскания.

- уголовная ответственность: в случаях умышленного уклонения от военной службы.

- проблемы с возвращением в Украину и пересечением границы.

- сложности с оформлением документов, связанных с пребыванием за границей и легализацией.

Франчук подчеркивает, что ситуация с мобилизацией в Украине динамичная, и законодательство может изменяться. Поэтому важно регулярно отслеживать актуальную информацию и своевременно принимать необходимые меры для соблюдения законодательства.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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