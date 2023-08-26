Обычная стирка бессильна: как вывести из одежды пятна от травы

Во время летнего сезона многие сталкиваются с распространенной проблемой – пятнами от свежей травы на одежде. Обычная стирка может не всегда справиться с такими пятнами.

UAportal расскажет о нескольких эффективных советах, которые помогут вам справиться с этими загрязнениями. Таким образом, вы можете воспользоваться народными методами. В частности:

Удаление пятен от травы с помощью соли:

Растворите 1 столовую ложку соли в одном стакане теплой воды. Поместите загрязненное место в этот раствор и держите в течение 15 минут. После этого тщательно разотрите место, где было пятно и постирайте обычным способом.

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Удаление пятен от травы с помощью соды:

Смешайте соду и тёплую воду до консистенции сметаны. Обработайте пятно этой смесью и оставьте в течение 30 минут. Тщательно постирайте загрязненную одежду.

Удаление пятен от травы с помощью уксуса:

Нанесите 2-3 столовых ложки столового уксуса на пятно. Оставьте на несколько часов. Выстирайте обычным способом.

Удаление пятен от травы из джинсовой ткани с помощью хозяйственного мыла:

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Размельчите хозяйственное мыло и растворите его в малом количестве воды. Добавьте несколько капель нашатырного спирта. Нанесите получившуюся смесь на пятно и подождите примерно 10 минут. Выстирайте обычным способом.

Напомним, мы уже писали, как удалить жирные пятна из одежды.

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