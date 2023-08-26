Обычная стирка бессильна: как вывести из одежды пятна от травы
Во время летнего сезона многие сталкиваются с распространенной проблемой – пятнами от свежей травы на одежде. Обычная стирка может не всегда справиться с такими пятнами.
UAportal расскажет о нескольких эффективных советах, которые помогут вам справиться с этими загрязнениями. Таким образом, вы можете воспользоваться народными методами. В частности:
Удаление пятен от травы с помощью соли:
- Растворите 1 столовую ложку соли в одном стакане теплой воды.
- Поместите загрязненное место в этот раствор и держите в течение 15 минут.
- После этого тщательно разотрите место, где было пятно и постирайте обычным способом.
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Удаление пятен от травы с помощью соды:
- Смешайте соду и тёплую воду до консистенции сметаны.
- Обработайте пятно этой смесью и оставьте в течение 30 минут.
- Тщательно постирайте загрязненную одежду.
Удаление пятен от травы с помощью уксуса:
- Нанесите 2-3 столовых ложки столового уксуса на пятно.
- Оставьте на несколько часов.
- Выстирайте обычным способом.
Удаление пятен от травы из джинсовой ткани с помощью хозяйственного мыла:
- Размельчите хозяйственное мыло и растворите его в малом количестве воды.
- Добавьте несколько капель нашатырного спирта.
- Нанесите получившуюся смесь на пятно и подождите примерно 10 минут.
- Выстирайте обычным способом.
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