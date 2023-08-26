Звичайне прання безсильне: як вивести з одягу плями від трави
Під час літнього сезону багато з нас стикаються з поширеною проблемою – плямами від свіжої трави на одязі. Звичайне прання може не завжди впоратися з такими плямами.
UAportal розповість про декілька ефективних порад, які допоможуть вам впоратися з цими забрудненнями. Таким чином ви можете скористатися народними методами. Зокрема:
Видалення плям від трави за допомогою солі:
- Розчиніть 1 столову ложку солі в одній склянці теплої води.
- Помістіть забруднене місце одягу в цей розчин та тримайте протягом 15 хвилин.
- Після цього ретельно розітріть місце, де була пляма та виперіть одяг звичайним способом.
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Видалення плям від трави за допомогою соди:
- Змішайте соду та теплу воду до консистенції сметани.
- Обробіть пляму цією сумішшю та залиште протягом 30 хвилин.
- Ретельно виперіть забруднений одяг.
Видалення плям від трави за допомогою оцту:
- Нанесіть 2-3 столові ложки столового оцту на пляму.
- Залиште на кілька годин.
- Виперіть звичайним способом.
Видалення плям від трави з джинсової тканини за допомогою господарського мила:
- Подрібніть господарське мило та розчиніть його в малій кількості води.
- Додайте кілька крапель нашатирного спирту.
- Нанесіть отриману суміш на пляму та зачекайте приблизно 10 хвилин.
- Виперіть звичайним способом.
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