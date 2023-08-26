Звичайне прання безсильне: як вивести з одягу плями від трави

Під час літнього сезону багато з нас стикаються з поширеною проблемою – плямами від свіжої трави на одязі. Звичайне прання може не завжди впоратися з такими плямами.

UAportal розповість про декілька ефективних порад, які допоможуть вам впоратися з цими забрудненнями. Таким чином ви можете скористатися народними методами. Зокрема:

Видалення плям від трави за допомогою солі:

Розчиніть 1 столову ложку солі в одній склянці теплої води. Помістіть забруднене місце одягу в цей розчин та тримайте протягом 15 хвилин. Після цього ретельно розітріть місце, де була пляма та виперіть одяг звичайним способом.

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Видалення плям від трави за допомогою соди:

Змішайте соду та теплу воду до консистенції сметани. Обробіть пляму цією сумішшю та залиште протягом 30 хвилин. Ретельно виперіть забруднений одяг.

Видалення плям від трави за допомогою оцту:

Нанесіть 2-3 столові ложки столового оцту на пляму. Залиште на кілька годин. Виперіть звичайним способом.

Видалення плям від трави з джинсової тканини за допомогою господарського мила:

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Подрібніть господарське мило та розчиніть його в малій кількості води. Додайте кілька крапель нашатирного спирту. Нанесіть отриману суміш на пляму та зачекайте приблизно 10 хвилин. Виперіть звичайним способом.

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