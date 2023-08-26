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Звичайне прання безсильне: як вивести з одягу плями від трави

Діана Бондаренко

Звичайне прання безсильне: як вивести з одягу плями від трави

Під час літнього сезону багато з нас стикаються з поширеною проблемою – плямами від свіжої трави на одязі. Звичайне прання може не завжди впоратися з такими плямами.

UAportal розповість про декілька ефективних порад, які допоможуть вам впоратися з цими забрудненнями. Таким чином ви можете скористатися народними методами. Зокрема:

Видалення плям від трави за допомогою солі:

  1. Розчиніть 1 столову ложку солі в одній склянці теплої води.
  2. Помістіть забруднене місце одягу в цей розчин та тримайте протягом 15 хвилин.
  3. Після цього ретельно розітріть місце, де була пляма та виперіть одяг звичайним способом.

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Видалення плям від трави за допомогою соди:

  1. Змішайте соду та теплу воду до консистенції сметани.
  2. Обробіть пляму цією сумішшю та залиште протягом 30 хвилин.
  3. Ретельно виперіть забруднений одяг.

Видалення плям від трави за допомогою оцту:

  1. Нанесіть 2-3 столові ложки столового оцту на пляму.
  2. Залиште на кілька годин.
  3. Виперіть звичайним способом.

Видалення плям від трави з джинсової тканини за допомогою господарського мила:

  1. Подрібніть господарське мило та розчиніть його в малій кількості води.
  2. Додайте кілька крапель нашатирного спирту.
  3. Нанесіть отриману суміш на пляму та зачекайте приблизно 10 хвилин.
  4. Виперіть звичайним способом.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити жирні плями з одягу.

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