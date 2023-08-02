Очищает и увлажняет: топ-4 полезных свойств пилинга для кожи

Во время домашнего или салонного ухода за телом пилинг является первым этапом, позволяющим избавиться от отмерших клеток и грубой кожи. Эта процедура обладает следующими полезными свойствами:

– качественно очищает поры кожи и восстанавливает ее дыхательную функцию.

– усиливает циркуляцию крови и лимфы.

– выравнивает рельеф кожи, повышая ее эластичность и упругость.

– устраняет проявления целлюлита.

Об этом пишет lady.tochka.net.

Обычно для пилинга тела используют гранулированные средства: мелкозернистые и крупнозернистые, обеспечивающие качественное механическое отшелушивание эпидермиса. Их состав может включать различные абразивные частицы, например молотые семена, семена или скорлупы, а также часто используют сахар и соль. ремовые пилинги идеально подходят для нежной и чувствительной кожи.

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Пилинг можно проводить раз в неделю или при необходимости, но некоторые ситуации, когда он будет особенно эффективным:

Перед посещением маникюра или педикюра рекомендуется сделать скраб для рук и ног для лучшего эффекта.

Перед загоранием или нанесением автозагара качественный пилинг поможет сохранить ровный и красивый цвет кожи.

За несколько дней перед депиляцией во избежание проблем со вросшими волосками.

Чтобы сделать пользование пилингом максимально эффективным, рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

Перед началом пилинга, убедитесь, что на теле нет царапин или утра, и не используйте его после свежего загара.

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Подготовьте кожу к пилингу с помощью легких массирующих движений с мочалкой, которые подготовят эпидерму к дальнейшим манипуляциям.

Разогрейте покровы с помощью душа или ванной.

Во время пилинга стоп используйте пемзу, а для грубой кожи рекомендуется смягчающая ножная ванна с молоком.

Оставьте пилинг на коже на несколько минут, чтобы все полезные компоненты проникли поглубже.

Завершите процедуру применением крем-маски с колотоком и ягодами годжи или крем-маски с микросеребром и мочевиной.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

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