Очистка белых кроссовок и пятновыводитель: топ-3 применение мицеллярной воды в быту

Почти у каждой женщины, пользующейся косметикой, есть в арсенале мицеллярная вода. Это чудо-средство помогает не только легко удалить макияж, но и избежать дискомфорта, часто сопровождающего умывания обычным мылом. Однако, эта жидкость может стать изрядно полезной и в других случаях.

Об этом пишет telegraf.

Удаление духов

Обычно ароматы трудно вывести из кожи, пользуясь простой водой. Когда вы перестарались с количеством парфюма, просто смочите ватный диск мицеллярной водой и протрите зоны, где наносили аромат. Запах исчезнет.

Борьба с пятнами на одежде

Большинство косметических продуктов содержат масла, которые трудно вывести из ткани обычному стиральному порошку. Чтобы избавиться от пятна от косметики на одежде, достаточно промокнуть пятно ватным диском, смоченным мицеллярной водой. Со свежего пятна следа не останется. В случае старого пятна следует просто покапать мицеллярную воду на пятно и немного потереть. После чего вещь следует постирать как обычно.

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Очистка белой обуви

Владельцы белой обуви знают, как проблематично поддерживать ее чистоту. Мицеллярная вода поможет и в этом. Сначала следует удалить пыль с помощью щетки, а затем обработать загрязнение, смочив ватный диск мицеллярной водой. Обувь следует оставить на воздухе до полного высыхания. При необходимости эту процедуру можно повторить.

Этот метод подходит только для кожаной обуви. Замшевую обувь лучше не обрабатывать мицеллярной водой.

Напомним, мы уже писали, как удалить жирные пятна из одежды.

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