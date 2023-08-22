Очищення білих кросівок та виведення плям: топ-3 застосування міцелярної води у побуті

Майже кожна жінка, що користується косметикою, має в арсеналі міцелярну воду. Цей диво-засіб допомагає не лише легко видалити макіяж, але й уникнути дискомфорту, що часто супроводжує вмивання звичайним милом. Однак, ця рідина може стати неабияк корисною і в інших випадках.

Про це пише telegraf.

Видалення парфуму

Зазвичай аромати важко вивести зі шкіри, користуючись простою водою. Коли ви перестарались з кількістю парфуму, просто змочіть ватний диск міцелярною водою та протріть зони, де наносили аромат. Запах зникне.

Боротьба з плямами на одязі

Більшість косметичних продуктів містять олії, які важко вивести з тканини звичайному порошку для прання. Щоб позбавитися від плями від косметики на одязі, достатньо промокнути пляму ватним диском, змоченим міцелярною водою. Зі свіжої плями сліду не залишиться. У випадку старої плями, варто просто покапати міцелярну воду на пляму та трохи потерти. Після чого, річ слід випрати як зазвичай.

Відео дня

Читайте також: Горілка, молоко та гліцерин: дивні, але ефективні способи виведення плям з одягу

Очищення білого взуття

Власники білого взуття знають, як проблематично підтримувати його чистоту. Міцелярна вода допоможе і в цьому. Спочатку слід видалити пил за допомогою щітки, а потім обробити забруднення, змочивши ватний диск міцелярною водою. Взуття слід залишити на повітрі до повного висихання. При необхідності цю процедуру можна повторити.

Цей метод підходить тільки для шкіряного взуття. Замшеве взуття краще не обробляти міцелярною водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити жирні плями з одягу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!