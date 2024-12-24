Один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы: подробности

"ПриватБанк" запустил новую услугу, которая позволяет осуществлять обмен наличной валюты через банкоматы с функцией рециркуляции. Это стало возможным благодаря внедрению современной технологии обмена валюты прямо в банкоматах.

Клиенты "ПриватБанка" теперь имеют возможность обменивать наличную валюту на гривны в любое время суток без дополнительных комиссий, сообщает UAportal со ссылкой на пресс-службу банка.

Условия обмена валюты:

операция производится по актуальному наличному курсу;

сумма оставшихся до 100 гривен перечисляется на карточный или мобильный счет.

лимит на одну операцию составляет 1000 долларов США или 1000 евро.

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Как заказать валюту в "ПриватБанке"

Минимальная сумма для заказа – 20 тысяч гривен или 300 единиц другой валюты, но она не может превышать доступный остаток на ваших карточных счетах.

Если необходимая сумма превышает доступный остаток на счетах, вы можете получить ее в виде денежного перевода, указав номер перевода, сумму, страну отправления и другие нужные данные.

Как сделать заказ через мобильное приложение:

Запустите приложение "ПриватБанк". Перейдите в раздел: "Сервисы – Услуги – Заказ наличных". Укажите сумму и выберите валюту. Выберите дату и отделение, где вы планируете получить деньги. Проверьте введенную информацию и нажмите кнопку "Подтвердить". Статус заявки можно проверить в разделе "Заказ наличных – Архив заявок".

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в каких магазинах можно потратить деньги с карты "Нацкешбека".

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