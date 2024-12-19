Де можна витратити 'Тисячу Зеленського': список магазинів для картки Нацкешбеку

З 1 грудня стартував прийом заявок на отримання державної допомоги у розмірі 1000 гривень. Деякі українці вже встигли отримати виплати й обмірковують, як їх найкраще використати.

Власники картки Національного кешбеку, які скористалися програмою "Зимова єПідтримка", зіткнулися з труднощами при розрахунках. Не всі магазини приймають оплату за допомогою цієї картки. Команда UAportal розповідає, де можна витратити "Тисячу Зеленського".

Для оплати карткою Національного кешбеку магазини повинні відповідати певним МСС-кодам – цифровим ідентифікаторам, які вказують на тип діяльності торгової точки.

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Де можна скористатися коштами?

Однією з категорій, де діє ця картка, є магазини рослин та ландшафтного дизайну.

До них належать торгові точки з МСС-кодом 0780, що пропонують:

рослини, добрива та садові інструменти;

послуги ландшафтного проєктування;

догляд за садами, газонами та іншими зеленими насадженнями.

Будівельні магазини

Магазини з МСС-кодом 1520 приймають оплату за будівельні матеріали, інструменти та навіть будівельні послуги.

Зверніть увагу: наразі мережа "Епіцентр" ще не підтримує оплату карткою Національного кешбеку, проте планує запровадити цю можливість у найближчому майбутньому.

Книгарні та пекарні

Книгарні: магазини з МСС-кодами 2741, 5942, 5994 (наприклад, "Книгарня Є" чи Yakaboo) дають змогу придбати літературу.

магазини з МСС-кодами 2741, 5942, 5994 (наприклад, "Книгарня Є" чи Yakaboo) дають змогу придбати літературу. Пекарні: торгові точки з МСС-кодом 5462, що спеціалізуються на продажу хлібобулочних виробів або виконують замовлення на випічку.

Магазини одягу та побутової хімії

Побутова хімія: товари для прибирання, дезінфекції та догляду, які продаються в магазинах із МСС-кодом 2842.

товари для прибирання, дезінфекції та догляду, які продаються в магазинах із МСС-кодом 2842. Одяг: магазини з МСС-кодом 5697, які займаються пошиттям, ремонтом або виготовленням індивідуального одягу.

Як перевірити можливість оплати

Щоб уникнути непорозумінь, перевірте, чи підтримує конкретний магазин оплату карткою Національного кешбеку, звернувши увагу на його МСС-код.

Слід враховувати, що список магазинів, які приймають оплату за програмою "Зимова єПідтримка", може змінюватися. Тому перед здійсненням покупки рекомендується уточнити можливість використання коштів.

Також варто нагадати, що отриману "тисячу Зеленського" можна направити на підтримку армії. Благодійні фонди використовують ці донати для придбання дронів, засобів РЕБ або тактичної медицини для військових.

Раніше ми розповідали, що на яку категорію ліків можна буде витратити тисячу від Зеленського.

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