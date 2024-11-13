1000 від Зеленського: які товари не можна на неї придбати
Анонсована президентом Володимиром Зеленським одноразова фінансова допомога у розмірі 1000 гривень матиме цільове призначення та чіткі обмеження щодо використання.
Державна підтримка спрямована насамперед на забезпечення базових потреб громадян. Про це пише Новини.LIVE.
Кошти дозволено використовувати на:
- Оплату комунальних послуг
- Придбання медикаментів
- Купівлю продуктів харчування
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Водночас встановлено перелік заборонених категорій для використання допомоги:
- Алкогольні напої
- Тютюнові вироби
- Товари не першої необхідності
- Розважальні послуги
- Туристичні послуги
- Предмети розкоші (електроніка, дорогий одяг, коштовності)
Така політика обмежень покликана забезпечити цільове використання коштів для підтримки найбільш уразливих верств населення та зміцнення довіри до державних програм соціальної допомоги в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, ми вже писали, як отримати тисячу від Зеленського пенсіонерам.
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