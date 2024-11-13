1000 від Зеленського: які товари не можна на неї придбати

Анонсована президентом Володимиром Зеленським одноразова фінансова допомога у розмірі 1000 гривень матиме цільове призначення та чіткі обмеження щодо використання.

Державна підтримка спрямована насамперед на забезпечення базових потреб громадян. Про це пише Новини.LIVE.

Кошти дозволено використовувати на:

Оплату комунальних послуг

Придбання медикаментів

Купівлю продуктів харчування

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Водночас встановлено перелік заборонених категорій для використання допомоги:

Алкогольні напої

Тютюнові вироби

Товари не першої необхідності

Розважальні послуги

Туристичні послуги

Предмети розкоші (електроніка, дорогий одяг, коштовності)

Така політика обмежень покликана забезпечити цільове використання коштів для підтримки найбільш уразливих верств населення та зміцнення довіри до державних програм соціальної допомоги в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати тисячу від Зеленського пенсіонерам.

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