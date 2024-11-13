1000 от Зеленского: какие товары нельзя на нее приобрести

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским одноразовая финансовая помощь в размере 1000 гривен будет иметь целевое назначение и четкие ограничения по использованию.

Государственная поддержка направлена, прежде всего, на обеспечение базовых потребностей граждан. Об этом пишет Новости.LIVE.

Средства разрешено использовать на:

Оплата коммунальных услуг

Приобретение медикаментов

Покупку продуктов питания

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В то же время установлен список запрещенных категорий для использования помощи:

Алкогольные напитки

Табачные изделия

Товары не первой необходимости

Развлекательные услуги

Туристические услуги

Предметы роскоши (электроника, дорогая одежда, драгоценности)

Такая политика ограничений призвана обеспечить целевое использование средств для поддержки наиболее уязвимых слоев населения и укрепления доверия к государственным программам социальной помощи в условиях военного положения.

Напомним, мы уже писали, как получить тысячу от Зеленского пенсионерам.

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