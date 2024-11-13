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Экономика

1000 от Зеленского: какие товары нельзя на нее приобрести

Цихоцкая Мария

1000 от Зеленского: какие товары нельзя на нее приобрести
Государственная поддержка направлена, прежде всего, на обеспечение базовых потребностей граждан

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским одноразовая финансовая помощь в размере 1000 гривен будет иметь целевое назначение и четкие ограничения по использованию.

Государственная поддержка направлена, прежде всего, на обеспечение базовых потребностей граждан. Об этом пишет Новости.LIVE.

Средства разрешено использовать на:

  • Оплата коммунальных услуг
  • Приобретение медикаментов
  • Покупку продуктов питания

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В то же время установлен список запрещенных категорий для использования помощи:

  • Алкогольные напитки
  • Табачные изделия
  • Товары не первой необходимости
  • Развлекательные услуги
  • Туристические услуги
  • Предметы роскоши (электроника, дорогая одежда, драгоценности)

Такая политика ограничений призвана обеспечить целевое использование средств для поддержки наиболее уязвимых слоев населения и укрепления доверия к государственным программам социальной помощи в условиях военного положения.

Напомним, мы уже писали, как получить тысячу от Зеленского пенсионерам.

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Экономика