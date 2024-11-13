1000 от Зеленского: какие товары нельзя на нее приобрести
Анонсированная президентом Владимиром Зеленским одноразовая финансовая помощь в размере 1000 гривен будет иметь целевое назначение и четкие ограничения по использованию.
Государственная поддержка направлена, прежде всего, на обеспечение базовых потребностей граждан. Об этом пишет Новости.LIVE.
Средства разрешено использовать на:
- Оплата коммунальных услуг
- Приобретение медикаментов
- Покупку продуктов питания
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В то же время установлен список запрещенных категорий для использования помощи:
- Алкогольные напитки
- Табачные изделия
- Товары не первой необходимости
- Развлекательные услуги
- Туристические услуги
- Предметы роскоши (электроника, дорогая одежда, драгоценности)
Такая политика ограничений призвана обеспечить целевое использование средств для поддержки наиболее уязвимых слоев населения и укрепления доверия к государственным программам социальной помощи в условиях военного положения.
Напомним, мы уже писали, как получить тысячу от Зеленского пенсионерам.
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