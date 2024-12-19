Где можно потратить 'Тысячу Зеленского': список магазинов для карты Нацкешбека

С 1 декабря стартовал прием заявок на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Некоторые украинцы уже успели получить выплаты и обдумывают, как их лучше использовать.

Владельцы карты Национального кэшбека, которые воспользовались программой "Зимняя е Поддержка", столкнулись с трудностями при расчетах. Не все магазины принимают оплату с помощью этой карты.

Для оплаты картой Национального кэшбека магазины должны соответствовать определенным МСС-кодам – цифровым идентификаторам, указывающим на тип деятельности торговой точки.

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Где можно пользоваться средствами?

Одной из категорий, где действует эта карта, является магазины растений и ландшафтный дизайн.

К ним относятся торговые точки с МСС-кодом 0780, которые предлагают:

растения, удобрения и садовые инструменты;

услуги ландшафтного проектирования;

уход за садами, газонами и другими зелеными насаждениями.

Строительные магазины

Магазины с МСС 1520 принимают оплату за строительные материалы, инструменты и даже строительные услуги.

Обратите внимание: сеть "Эпицентр" еще не поддерживает оплату картой Национального кэшбека, однако планирует ввести эту возможность в ближайшем будущем.

Книжные магазины и пекарни

Книжные магазины: магазины с МСС-кодами 2741, 5942, 5994 (например, "Книжный магазин Е" или Yakaboo) позволяют приобрести литературу.

магазины с МСС-кодами 2741, 5942, 5994 (например, "Книжный магазин Е" или Yakaboo) позволяют приобрести литературу. Пекарни: торговые точки с МСС-кодом 5462, специализирующиеся на продаже хлебобулочных изделий или выполняющие заказы на выпечку.

Магазины одежды и бытовой химии

Бытовая химия: товары для уборки, дезинфекции и ухода, которые продаются в магазинах с МСС 2842.

товары для уборки, дезинфекции и ухода, которые продаются в магазинах с МСС 2842. Одежда: магазины с МСС-кодом 5697, занимающиеся пошивом, ремонтом или изготовлением индивидуальной одежды.

Как проверить возможность оплаты

Чтобы избежать недоразумений, проверьте, поддерживает ли конкретный магазин оплату картой Национального Кэшбека, обратив внимание на его МСС-код.

Следует учитывать, что список магазинов, принимающих оплату по программе "Зимняя е Поддержка", может изменяться.

Также стоит напомнить, что полученную "тысячу Зеленского" можно направить в поддержку армии.

Ранее мы рассказывали, что на какую категорию лекарства можно будет потратить тысячу от Зеленского.

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