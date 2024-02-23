Один к пяти: Зеленский рассказал, сколько военнослужащих Украина потеряла во время войны

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные о соотношении потерь украинских и российских военных.

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По словам Зеленского, на одного украинского солдата, погибшего в бою, приходится пять российских.

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Число погибших украинских военных президент не озвучил, но отметил, что речь идет о "десятках тысяч".

Зеленский подчеркнул, что потери Украины значительно меньше, чем в России.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика ", – сказал он.

По данным украинского Генштаба, россияне потеряли более 400 тысяч солдат.

Напомним, глава украинского государства объяснил кадровые изменения в высшем военном руководстве, в частности, он обосновал увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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