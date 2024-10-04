Одна из стран ЕС будет штрафовать безработных беженцев: сколько придется платить

В Германии представили новый законопроект, согласно которому безработные беженцы будут оштрафованы на 30% от своих социальных выплат в случае отказа от предложенной работы или пропуска встреч в центрах занятости. В то же время правительство вводит интеграционные стажировки для беженцев.

Как сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии, одним из основных пунктов нового законопроекта является ужесточение финансовых наказаний для тех, кто получает государственную социальную поддержку, но без уважительных причин отказывается от предложенных рабочих мест или программ обучения. Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно новым нормам, такие лица столкнутся с сокращением социальных выплат на 30% в течение трехмесячного периода. Кроме того, повышаются требования по посещению центров занятости.

Если безработный не явится на запланированную консультацию или другую встречу без уважительной причины, его социальные выплаты уменьшатся на 30% в течение одного месяца. Ранее за аналогичный отказ штраф составлял лишь 10%. "Новое законодательство имеет целью не только сократить зависимость от социальных выплат, но и стимулировать активный поиск работы", – подчеркивают в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов.

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Еще одно важное нововведение касается усиления мер против незадекларированного труда. Отныне центры занятости будут иметь юридическую обязанность информировать таможенную администрацию о любых подозрениях относительно нелегальной деятельности среди получателей государственной помощи. Незадекларированный труд остается одной из главных проблем в стране, ведь он не только наносит ущерб государственному бюджету, но и создает неравные условия на рынке труда для официально трудоустроенных.

В рамках новой реформы вводятся ограничения по максимальному времени, которое люди могут тратить на дорогу до работы. Если рабочий день длится не более шести часов, время на дорогу в один конец не должно превышать 2,5 часа. Для работников, работающих полный день, это время увеличивается до трех часов. Представитель правительства отмечает, что такие изменения направлены на улучшение баланса между работой и личной жизнью работников, а также на снижение негативного влияния долгих поездок на их здоровье и производительность.

Новый законопроект также имеет целью облегчение интеграции беженцев в немецкое общество и на рынок труда. Он предусматривает введение интеграционной стажировки, которая поможет беженцам быстрее приспособиться к новым условиям и получить необходимые навыки для трудоустройства. Кроме этого, работодатели смогут получить субсидии за то, что предоставляют беженцам возможность посещать курсы профессионального языка, освобождая их от работы на время обучения.

Законопроект, подготовленный правительством Германии, еще должен получить поддержку парламента, но ожидается, что его примут до конца года. В случае одобрения новые правила вступят в силу в начале следующего года, что сделает немецкий рынок труда более прозрачным и справедливым для всех. В Министерстве труда и социальных вопросов Германии отмечают, что эти нововведения помогут улучшить организацию трудоустройства, уменьшить злоупотребление социальными пособиями и облегчить интеграцию уязвимых слоев населения.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Германии рассматривается возможность прекращения выплат государственной поддержки безработным украинским беженцам из-за недостаточного стимула к нахождению работы.

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