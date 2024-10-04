Одна з країн ЄС буде штрафувати безробітних біженців: скільки доведеться платити

У Німеччині представили новий законопроєкт, згідно з яким безробітні біженці будуть оштрафовані на 30% від своїх соціальних виплат у разі відмови від запропонованої роботи або пропуску зустрічей у центрах зайнятості. Водночас уряд запроваджує інтеграційні стажування для біженців.

Як повідомляє Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини, одним з основних пунктів нового законопроєкту є посилення фінансових покарань для тих, хто отримує державну соціальну підтримку, але без поважних причин відмовляється від запропонованих робочих місць або програм навчання. Про це пише OBOZ.UA.

Відповідно до нових норм, такі особи зіткнуться зі скороченням соціальних виплат на 30% протягом тримісячного періоду. Крім того, підвищуються вимоги стосовно відвідування центрів зайнятості.

Якщо безробітний не з'явиться на заплановану консультацію або іншу зустріч без поважної причини, його соціальні виплати зменшаться на 30% протягом одного місяця. Раніше за аналогічну відмову штраф становив лише 10%. "Нове законодавство має на меті не лише скоротити залежність від соціальних виплат, але й стимулювати активний пошук роботи", – підкреслюють у Федеральному міністерстві праці та соціальних питань.

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Ще одне важливе нововведення стосується посилення заходів проти незадекларованої праці. Відтепер центри зайнятості матимуть юридичний обов'язок інформувати митну адміністрацію про будь-які підозри щодо нелегальної діяльності серед одержувачів державної допомоги. Незадекларована праця залишається однією з головних проблем у країні, адже вона не тільки завдає збитків державному бюджету, а й створює нерівні умови на ринку праці для офіційно працевлаштованих.

У межах нової реформи вводяться обмеження щодо максимального часу, який люди можуть витрачати на дорогу до роботи. Якщо робочий день триває не більше шести годин, час на дорогу в один кінець не повинен перевищувати 2,5 години. Для працівників, які працюють повний день, цей час збільшується до трьох годин. Представник уряду зазначає, що такі зміни спрямовані на покращення балансу між роботою та особистим життям працівників, а також на зниження негативного впливу довгих поїздок на їхнє здоров'я та продуктивність.

Новий законопроєкт також має на меті полегшення інтеграції біженців у німецьке суспільство та на ринок праці. Він передбачає введення інтеграційного стажування, яке допоможе біженцям швидше пристосуватися до нових умов та здобути необхідні навички для працевлаштування. Окрім цього, роботодавці зможуть отримати субсидії за те, що надають біженцям можливість відвідувати курси професійної мови, звільняючи їх від роботи на час навчання.

Законопроєкт, підготовлений урядом Німеччини, ще має отримати підтримку парламенту, але очікується, що його ухвалять до кінця року. У разі схвалення нові правила набудуть чинності на початку наступного року, що зробить німецький ринок праці більш прозорим і справедливим для всіх. У Міністерстві праці та соціальних питань Німеччини зазначають, що ці нововведення допоможуть покращити організацію працевлаштування, зменшити зловживання соціальними допомогами та полегшити інтеграцію вразливих верств населення.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що в Німеччині розглядається можливість припинення виплат державної підтримки безробітним українським біженцям через недостатній стимул до знаходження роботи.

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