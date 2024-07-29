Одна из стран ЕС хочет отменить выплаты для беженцев из Украины: в чем причина и кого оставят без средств

В Германии рассматривается возможность прекращения выплат государственной поддержки безработным украинским беженцам из-за недостаточного стимула к нахождению работы. Федеральное правительство намерено ввести более строгие правила, чтобы мотивировать людей к трудоустройству.

Карстен Линнеманн, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии в Германии, в интервью медиагруппе Funke отметил, что в стране есть значительное количество лиц, которые не имеют желания работать, поэтому простое сокращение социальных выплат не является эффективным стимулом. "Необходимо полностью отменить поддержку базового дохода", – утверждает он. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Линнеманн также акцентировал внимание на ситуации с украинскими беженцами, которые пользуются социальными льготами в Германии. Он подчеркнул, что в других европейских странах трудоустроено более половины украинцев, в то время как в Германии этот показатель составляет лишь 25%. Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – только 25%", – говорит Линнеманн.

По его мнению, корень проблемы кроется в отсутствии достаточных поощрений со стороны федерального правительства для поиска работы среди украинских беженцев. "Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то взамен. Это касается и трудоустройства", – добавляет он.

Федеральное правительство планирует ввести более строгие правила, которые будут побуждать больше людей, получающих социальные выплаты, к поиску работы. Среди нововведений предлагается наказывать сокращением пособия за отказ от работы и нелегальное трудоустройство.

Согласно официальной статистике, среди более миллиона украинцев трудоспособного возраста, находящихся в Германии, работает лишь около четверти, что вызывает беспокойство относительно эффективности текущих стимулов к трудоустройству.

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