Одна простая специя спасет ваши цветы: Чем подкормить орхидею, чтобы она пышно зацвела

Орхидеи – это прекрасные растения, которые могут стать отличным дополнением к любому интерьеру. Многие любители цветов, однако, могут сомневаться в своих способностях выращивать орхидеи из-за убеждения, что это тяжело и может не привести к цветению.

На самом деле, выращивание орхидеи может быть доступно каждому, и цветоносы они часто выпускают после правильной подкормки. И лучше сделать это, используя лимон, который добавляет растению необходимую лимонную кислоту, пишет Ukr.media.

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Лимонная кислота известна тем, что орхидеи обожают ее. В природе эти цветы существуют наряду с черной плесенью, производящей полезную кислоту, необходимую для роста и цветения. Среди всех видов кислот орхидея может полностью метаболизировать лимонную кислоту.

Для подкормки орхидеи используйте лимонный раствор раз в неделю, хотя эту процедуру можно проводить и реже, например, один раз в две недели. Возьмите литр отстоявшейся воды комнатной температуры и добавьте одну чайную ложку свежевыжатого сока лимона. Тщательно перемешайте раствор. Если вы пользуетесь лимонной кислотой вместо лимона, вам понадобится всего один грамм такого вещества.

Полученный раствор можно использовать для опрыскивания орхидеи. Кроме того, растение можно подкармливать, углубляя его на 30 минут в подготовленный раствор. После такой процедуры даже орхидея, которая была в заброшенном состоянии, поднимется и начнет активно цвести. Она также издаст новые корни и начнет расти.

Лимон также можно использовать для очищения листьев орхидеи. Для этого смешайте лимонный сок с отстоявшейся водой в одинаковых пропорциях, окуните ватный диск в раствор и протрите листья растения.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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