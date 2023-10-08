Одна проста спеція врятує ваші квіти: Чим підживити орхідею, щоб вона пишно зацвіла

Орхідеї – це прекрасні рослини, які можуть стати чудовим доповненням до будь-якого інтер'єру. Багато любителів квітів, однак, можуть сумніватися у своїх здібностях вирощувати орхідеї через переконання, що це важко і може не призвести до цвітіння.

Насправді, вирощування орхідеї може бути доступним для кожного, і квітконоси вони часто випускають після правильного підживлення. І найкраще зробити це, використовуючи лимон, який додає рослині необхідну лимонну кислоту, пише Ukr.media.

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Лимонна кислота відома тим, що орхідеї обожнюють її. У природі ці квіти існують поряд із чорною пліснявою, яка виробляє корисну кислоту, необхідну для росту та цвітіння. Серед усіх видів кислот орхідея може повністю метаболізувати лимонну кислоту.

Для підживлення орхідеї використовуйте лимонний розчин один раз на тиждень, хоча цю процедуру можна проводити і рідше, наприклад, один раз на два тижні. Візьміть літр відстояної води кімнатної температури і додайте одну чайну ложку свіжовичавленого соку лимона. Ретельно перемішайте розчин. Якщо ви користуєтеся лимонною кислотою замість лимона, то вам знадобиться всього один грам такої речовини.

Отриманий розчин можна використовувати для обприскування орхідеї. Крім того, рослину можна підживлювати, поглиблюючи її на 30 хвилин у підготовлений розчин. Після такої процедури, навіть орхідея, яка була у занедбаному стані, підніметься і почне активно цвісти. Вона також видасть нові коріння та почне рости.

Лимон також можна використовувати для очищення листя орхідеї. Для цього змішайте лимонний сік з відстояною водою в однакових пропорціях, занурте ватний диск у розчин і протріть листя рослини.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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